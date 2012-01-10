В УГКЦ хотели бы перейти на григорианский календарь вместе с православными

«Мы в Украине постараемся решить вопрос относительно того, какой календарь – юлианский или григорианский – соблюдать, вместе с нашими православными братьями, чтобы этот вопрос, который не является каким догматическим элементом Церкви, не вызывал новых церковных расколов, а наоборот, помогал их преодолевать» , – сказал Глава УГКЦ Патриарх Святослав (Шевчук) в интервью «5 каналу», отвечая на вопрос, попытается ли он соединить нас со всем миром, чтобы мы праздновали Рождество по григорианскому стилю.

Блаженнейший Святослав напомнил, что григорианский способ летоисчисления не является чисто католический. Ведь большая часть православного мира празднует так называемые неподвижные праздники по григорианскому календарю, например, Греческая Церковь празднует Рождество 25 декабря.

«Поэтому мы и дальше будем вести эту дискуссию, которая продолжается уже не один год, но совместно с православными братьями, чтобы когда придет время и мы решим этот шаг сделать, мы сделали его вместе», – подчеркнул Предстоятель Церкви.

Департамент информации УГКЦ.