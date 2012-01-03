Во львовской парафии УГКЦ учреждена Золотая книга трезвости

1 января, в день Святого мученика Бонифатия, во львовском храме Климентия Папы основана Золотая книга трезвости. Все желающие прихожане имели возможность принять присягу отказа от употребления алкоголя на определенный период.

Началась миссия трезвости Святой Литургией, которую возглавил о. Юрий Хамуляк, настоятель прихода. Во время проповеди священнослужитель отметил «необходимость обращения человека ко Христу для исцеления от недуга, а также готовности всегда быть благодарным Богу за полученные милости».

После Литургии состоялось принятие присяги на Евангелии. Возглавил присягу диакон Сергей Белоконь, который первым вписался в Золотую книгу трезвости.

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