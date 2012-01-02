В мире были убиты 18 католических священников и 4 монахини

26 миссионеров Католической Церкви, включая 18 священников, 4 монахинь и 4 мирян, были убиты в 2011 г., согласно данным информационного агентства Конгрегации евангелизации народов.

7 человек были убиты в Колумбии, 5 – в Мексике, трое – в Индии, двое – в Бурунди и по одному – в Бразилии, Парагвае, Никарагуа, Демократической Республике Конго, Южном Судане, Тунисе, Кении, на Филиппинах и в Испании.

Информационное агентство Fides, на которое ссылается агентство CWN, отмечает обстоятельства гибели некоторых клириков и мирян. Так, монахиня Анджелина была убита в Южном Судане боевиками из секты т.н. «Армии Сопротивления Господней», она оказывала медицинскую помощь беженцам. Мария Элизабет Макиас Кастро, член Скалабринианского движения мирян из Нуэво-Ларедо (Мексика), работала журналистом в газете и занималась тем, что помогала мигрантам. Она была похищена и убита торговцами наркотиками. Священник Фаусто Тенторио, итальянский миссионер, трудился на острове Минданао (Южные Филиппины). Он посвятил свою жизнь служению на Филиппинах, где занимался просветительской деятельностью среди ряда малых народностей. Мирянин Рабиндра Париша, убитый в штате Орисса в восточной Индии, был странствующим катехизатором-законоучителем, а также оказывал юридическую помощь дискриминируемым христианам Индии.

Седмица.

