В Ватикане старый год проводили традиционным гимном Te Deum

Проповедь веры в Слово, ставшее плотью, является сердцем миссии Церкви, - подчеркнул Папа, совершая в ватиканской базилике первую Вечерню Торжества Пресвятой Марии Богородицы. Вечерня завершилась гимном благодарения Te Deum и посещением рождественского вертепа на площади святого Петра.

Гимн Te Deum прозвучал вчера вечером под сводами ватиканской Базилики, чтобы переступить порог 2012 года и вложить в руки Господа “трагедии этого мира и надежды на лучшее будущее”. Так Папа пояснил духовную наполненность этого гимна, упомянув о том, с каким трепетом и предвкушением мы ожидаем нового года, еще раз задумываясь о том, как скоротечна жизнь. Нас не покидает вопрос: в чем смысл наших дней, особенно тех, что наполнены болью и скорбью. Ответ – подчеркнул Бенедикт XVI, - “дан нам в лице Младенца, родившегося две тысячи лет назад в Вифлееме, и Который сегодня есть Сама Жизнь”:

"В единое тело человечества, раздираемое несправедливостью, злом и насилием, врывается поразительным образом радостная и освобождающая весть о Христе Спасителе, Который в тайне Своего Воплощения и Рождения дает нам увидеть доброту и нежность Бога".

Его Рождение сметает прочь “наши тревоги о скоротечности уходящего безвозвратно времени” и рождает в нас “безграничное доверие к Богу, Который, как мы знаем, любит нас”. "Человек, - добавляет Папа – больше уже не раб времени, которое проходит без смысла", но "сын Бога, Который искупил человечество, давая ему в качестве новой перспективы жизни вечную любовь". "Церковь, - подчеркнул Святейший Отец, – живет этой истиной и исповедует ее, и намерена провозглашать эту истину сегодня с новой духовной силой ":

"Ученики Христа призваны возродить в себе и в других стремление к Богу и радость жить Им и свидетельствовать Ему, начиная с очень личного вопроса: почему я верю?".

То есть, речь идет о том, чтобы оживить веру, которая стала бы основой “нового гуманизма, способного возродить культуру и социальное обязательство”.

“Проповедь веры в Слово, ставшее плотью, является сердцем миссии Церкви, и вся церковная община должна вновь открыть для себя, с новым миссионерским рвением, эту неотложную задачу. Особенно молодые поколения, которые больше чувствуют дезориентацию, обострившуюся, не в последнюю очередь, из-за нынешнего кризиса не только экономики, но и ценностей, должны признать в Иисусе Христе ключ, центр и цель всей человеческой истории".

Отсюда необходимость поддерживать родителей, “первых наставников своих детей” в их воспитательной миссии с помощью соответствующих инициатив. Далее Папа призвал церковные общины к лучшему пониманию Таинств, "через которые человек становится причастником жизни Самого Бога”:

“Да не будет недостатка в Церкви Рима верных-мирян, готовых внести свой вклад в созидание живых общин, которые позволят Слову Божию ворваться в сердца тех, кто не знает Господа, или отдалились от Него”.

Самая большая задача состоит в том, чтобы “полностью посвятить себя служению замыслу Божию”, “вернуть душу нашему обществу”. По окончании богослужения в Ватиканской Базилике Бенедикт XVI помолился перед рождественским вертепом на площади св. Петра: в Рождество под знаком Марии и в честь Иоанна Павла II, Папы, девизом которого был “Totus Tuus”, причисленного к лику блаженных в завершающийся год.

radiovaticana.org