В польском Гданьске появится памятник князю Владимиру

До 2015 года в польском Гданьске появится памятник крестителю Киевской Руси Владимиру Великому.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, памятник установят на площади напротив греко-католической церкви Покровы Пресвятой Богородицы и святого Варфоломия. Открытие памятника будет приурочено к тысячелетию смерти правителя Киевской Руси.

Гданьск является толерантным городом, открытым для Европы и мира, – сообщает пресс-служба Вроцлавско-Гданьской епархии УГКЦ. Для города характерна мультикультурность, многонациональность и поликонфессиональность. Поэтому можно сказать, что святой Владимир станет покровителем европейской Украины и одним из покровителей объединенной Европы.

Гданський вариант памятника является обогащенной версией памятника Владимиру Великому на берегу Днепра в Киеве. Проект подготовил известный украинский скульптор Геннадий ЕРШОВ из Чернигова, автор памятника жертвам Голодомора в Варшаве.

Планируется, что высота памятника будет составлять 2,5 метра с основой свыше 4 метров. В левой руке креститель Украины будет держать крест, а в правой, вытянутой – миниатюру Десятинной церкви, построенной в Киеве в 966 году.