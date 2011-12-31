Сегодня, накануне Нового Года, в час 17:00 римского времени, в базилике Святого Петра в Ватикане будет отправлена Вечерняя в честь Торжества Пресвятой Богородицы Марии, которую возглавит Святейший Отец Бенедикт XVI.

Вечерняя традиционно завершается Адорацией Cвятых Тайн и благодарственной молитвой Te Deum (Тебя, Бога, хвалим) по случаю окончания гражданской года.

После богослужения Бенедикт XVI выйдет на площадь Святого Петра, где помолится перед установленным на ней вертепом.

В воскресенье утром Святейший Отец возглавит Святую Литургию в ватиканской базилике, а в полдень, впервые в Новом году, прочитает молитву «Angelus» и помолиться вместе с верными.

Radio Vaticana