Вечерняя в честь Торжества Пресвятой Богородицы Марии
14:21, 31 декабря 2011Католицизм
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Сегодня в Ватикане
Сегодня, накануне Нового Года, в час 17:00 римского времени, в базилике Святого Петра в Ватикане будет отправлена Вечерняя в честь Торжества Пресвятой Богородицы Марии, которую возглавит Святейший Отец Бенедикт XVI.
Вечерняя традиционно завершается Адорацией Cвятых Тайн и благодарственной молитвой Te Deum (Тебя, Бога, хвалим) по случаю окончания гражданской года.
После богослужения Бенедикт XVI выйдет на площадь Святого Петра, где помолится перед установленным на ней вертепом.
В воскресенье утром Святейший Отец возглавит Святую Литургию в ватиканской базилике, а в полдень, впервые в Новом году, прочитает молитву «Angelus» и помолиться вместе с верными.
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