В январе Папа просит молиться о пострадавших от стихийных бедствий

Папа Бенедикт XVI просит верующих посвятить месяц январь молитве «о том, чтобы жертвы стихийных бедствий получили духовное и материальное утешение, необходимое для восстановления их жизни». Такова формулировка молитвенных нужд Церкви на январь.

Их предмет прокомментировал директор международного отдела итальянского филиала «Каритас» Паоло БЕЧЧЕГАТО.

Он заметил, что за последние сорок лет «Каритас» приобрел значительный опыт гуманитарной помощи и восстановления после природных катастроф.

В этих ситуациях, когда необходимо оказывать конкретную помощь, духовная, молитвенная поддержка незаменима.

Сила стихии всегда поражает, но еще больше поражает сила духа. В последнее время интенсивные метеорологические феномены все больше затрагивают и Италию, и другие страны.

К этой теме Папа возвращается очень часто в своих обращениях. Он первым поднял голос в защиту жителей Африканского рога в июле этого года. К счастью, его голос нашел живой отклик: международное сообщество незамедлительно мобилизовалось.

Начинать новый год молитвой о пострадавших – это своеобразное пророчество, к которому следует внимательно прислушаться, прежде всего, для того, чтобы предупредить подобные ситуации.

Радио Ватикана