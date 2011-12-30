Священник отговорил женщину от аборта, пообещав содержать ребенка

В Италии настоятель католического прихода в окрестностях г. Ливорно, Тоскана, сумел отговорить одну из проживающих по соседству женщин от аборта, который она планировала. Священник пообещал женщине, что будет регулярно выплачивать ей определенную сумму денег, необходимую для того, чтобы удовлетворить все потребности ребенка, который стал 4-м по счету у своей матери.

Как сообщает агентство KIPA-APIC со ссылкой на итальянскую газету «Corriere della Sera», священнику осуществить его благое намерение и спасти ребенка помогли его прихожане, которые также поучаствовали в сборе средств для содержания младенца.

«При помощи и солидарности всех, ребенок был спасен, - сообщил радостную весть священник своим прихожанам во время проповеди за Рождественским богослужением. - Мы приветствуем его, как Богомладенца Иисуса».

Седмица.



