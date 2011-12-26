УГКЦ жаль, что Янукович не молится с представителями всех Церквей

Украинская греко-католическая церковь в лице ее главы Блаженнейшого СВЯТОСЛАВА (Шевчука) выражает сожаление по поводу того, что «власть за Украину молится без представителей большой части украинцев».

Так Предстоятель УГКЦ прокомментировал УНИАН то, что представители УГКЦ не принимали участия в Молитве за Украинское государство и Украинский народ по случаю окончания 2011 года, которую совершил 23 декабря Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ (Украинская православная церковь) в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, членов правительства, депутатов.

«Мы радуемся, – говорит глава УГКЦ, – что власть молится, что обращается за помощью к Господу Богу. Однако нам очень жаль, что представители власти не захотели молиться с представителями всех Церквей, которые входят во Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций. Да, мы не можем с братьями нашими православными служить литургию, но благодарственный молебен – можем, но…», – отметил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Но, несмотря на это, по словам главы УГКЦ, греко-католики в каждой церкви будут «молиться и будут благодарить Бога за прожитый год, будут просить всего снисхождения и благодати, необходимых нашему народу и нашему государству в новом году».