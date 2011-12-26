Ватикан осудил взрывы в католических церквях в Нигерии

Ватикан в воскресенье осудил взрывы в католических церквях в Нигерии.

"Мы сочувствуем нигерийским церквям и людям, пострадавшим от терроризма в тот день, который должен быть полон радости и добра", – заявил представитель Ватикана отец Федерико ЛОМБАРДИ, передает Газета.Ru.

По его словам, взрывы в церкви – это "еще одно проявление слепого и абсурдного насилия, неуважения к человеческой жизни и стремления возбудить еще больше ненависти и смятения".

ЛОМБАРДИ выразил надежду, что "это бессмысленное насилие не ослабит стремление нигерийского народа жить мирно".

Rosbalt.ru