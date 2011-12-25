Папа Римский поздравил католический мир с Рождеством

Папа Римский Бенедикт ХVI поздравил крещеный мир с праздником Рождества Христова. Его сегодня отмечают на земле по григорианскому календарю свыше 1 млрд. человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ровно в полдень по местному времени понтифик появился на центральном балконе собора Святого Петра, украшенном личным папским гербом. Оркестры карабинеров и швейцарских гвардейцев исполнили государственные гимны Ватикана и Италии. Римский первосвященник обратился к верующим с традиционным посланием "Урби эт орби" /"Граду и миру"/. Его словам внимали десятки тысяч паломников, собравшихся на главной ватиканской площади вокруг рождественской ели, доставленной сюда с Карпатских гор, а также миллионы телезрителей по всему свету.

В сегодняшней проповеди вновь прозвучал призыв к жителям Святой Земли - израильтянам и палестинцам - прийти к сосуществованию и миру. Папа выразил надежду на прекращение насилия в Сирии, унесшего много человеческих жизней, об умиротворении в Ираке и Афганистане, прочих частях Ближнего Востока. Суверен Ватикана упомянул и другие "горячие точки" планеты, в том числе на африканском континенте /Африканский Рог, юг Судана, Северную Африку, район Великих озер/ и в Азии /Филиппины, пострадавшие от наводнения/.

Завершая обращение, понтифик произнес слова рождественского приветствия на почти 70 языках.