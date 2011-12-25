Около 120000 человек съехались в Вифлеем на Рождество

В эту дождливую ночь с 24 на 25 декабря рекордное за 10 лет количество паломников и туристов собрались в Вифлееме, чтобы вместе отпраздновать Рождество Христово.

Палестинские чиновники в Вифлееме говорят, что вместе с туристами, уже находившимися в городе, общее количество туристов и паломников составляет 120 000 – и это приблизительно на 30 процентов больше, чем прошлом году, сообщает AP.

«Мы любим делить этот праздник с нашими христианскими братьями, – говорит 46-летний Амал АЯШ, который приехал на площадь перед Базиликой Рождества Христова вместе со своими тремя дочерьми, чьи лица скрыты за хиджабами, – это и палестинский праздник, мы любим приезжать сюда и смотреть на торжества».

Сегодня только примерно треть жителей Вифлеема являются христианами, что отражает общую тенденцию бегства христиан с Ближнего Востока, ставшую актуальной в последнее десятилетие. Только 60 000 христиан живут на палестинских территориях, составляя меньше чем 2 процента населения, согласно данным, которые приводят палестинские ведомства.

«Мы празднуем это Рождество, надеясь, что в ближайшем будущем получим право на самоопределение, право установить наше собственное демократическое, светское палестинское государство на палестинских землях. Именно поэтому это Рождество уникально», - сказал накануне мэр Вифлеема, христианин Виктор БАТАРСЕ.

Православие.Ru

