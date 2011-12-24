25 декабря – Рождество по Григорианскому и Новоюлианскому календарю

25 декабря Рождество празднует Римо-Католическая Церковь, большинство протестантских Церквей, а также православные Церкви, включая Константинопольскую (кроме Афона), Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую, Албанскую, Польскую, Греческую.

Рождество в ночь с 6 на 7 января встретят четыре православные Церкви – Русская (в том числе и Украинская Православная Церковь), Иерусалимская, Сербская и Грузинская, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся Юлианского календаря.

В ночь с 24 на 25 декабря в римо-католических храмах Украины проходят торжественные богослужения. Главная церемония проходит в Ватиканском соборе Святого Петра. Эту службу, которую транслируют телевизионные каналы мира, возглавляет Папа Римский Бенедикт XVI.

Папа в полдень провозглашает традиционное благословение Urbi et Orbi «Граду и миру». Римский Архиерей поздравляет верующих с Рождеством на 65 языках мира, в том числе обращается к верующим и на украинском.

Рождеству Христову предшествует четырехнедельный пост. Его последний день называется Святвечером или Сочельником.

Сочельник – это центральная традиция прекрасных празднований Божьей Матери. Вечером 24 декабря, когда загорается первая звезда, которая когда-то указала дорогу мудрецам к новорожденному Сыну Божьему, семьи собираются за праздничным столом.

Перед началом трапезы читается отрывок из Евангелия, поется первая колядка, потом все переламывают рождественский хлеб – облатку, которая символизирует радость приближающегося праздника. Облатки освящаются в храмах во время четырехнедельного поста перед Рождеством.

На скатерть обеденного стола иногда кладут несколько жгутов сена – как напоминание о Вифлеемских яслях. Кроме кутьи на столе обязательно стоят 12 постных блюд. В конце Святвечера традиционно поют Колядки и отправляются в храмы на праздничную Мессу.

РиСУ