Трансляции рождественских богослужений из Ватикана и Киева

По случаю торжества Рождества Христового по Григорианскому календарю "Первый Национальный", "5 канал", "К1" и католический телеканал «EWTN» в сотрудничестве с Католическим Медиа-Центром будут транслировать в прямом эфире следующие Богослужения из Ватикана под предводительством Папы Бенедикта XVI.

В субботу, 24 декабря 2011 года, в 23 часа по киевскому времени торжественная месса, которую возглавит Святейший Отец Бенедикт XVI — Пастырка.

Воскресенье, 25 декабря, канал «К1» будет ретранслировать с 7.00 до 9.00 ночную Святую Мессу, которую возглавит Святейший Отец.

В воскресенье, 25 декабря, в 12.55-13.45 — Рождественское Поздравление и Апостольское благословение “Urbi et Orbi”.

Также КМЦ сообщает, что 25 декабря в 10.00 первая программа Украинского радио будет транслировать торжественную Святую Мессу, которую возглавит ординарий Киево-Житомирской диецезии РКЦ архиепископ Петр МАЛЬЧУК в храме св. Николая в Киеве.

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