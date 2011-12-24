Папа Римский возглавил в Ватикане рождественскую всенощную службу

По благословению Папы Римского Бенедикта XVI сегодня вечером, в сочельник, перед паломниками и туристами предстали рождественские ясли-вертеп /итальянское название - "презепио"/, большая скульптурная группа, посвященная Святому семейству, сооруженная на площади Святого Петра, сообщает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на моросящий время от времени дождь, тысячи людей собрались вокруг огромной декорации, разместившейся на 300 кв. метрах между древнеегипетским обелиском и новогодней елью, прибывшей в этом году из Украины, с отрогов Карпатских гор. Традицию устанавливать здесь "презепио" ввел Иоанн Павел II в 1982 году. Сегодня впервые по случаю его открытия на главной ватиканской площади состоялся концерт рождественских песнопений.

Ровно в полночь по местному времени, в люльке появится кукла Христа-младенца. Сотни подобных яслей поставлены во многих храмах Италии, на площадях, в витринах магазинов, на городских вокзалах. Как сообщила служба печати Святого Престола, в Апостольском дворце, в личных апартаментах предстоятеля Римско-католической церкви, тоже сооружено небольшое "презепио", которое в миниатюре воспроизводит ландшафт знаменитых вечнозеленых садов Ватикана.

Сегодня же понтифик зажег в окне своего рабочего кабинета традиционную "свечу мира и надежды". Поздно вечером римский первосвященник отслужит в соборе Святого Петра торжественную рождественскую мессу.

Главным событием католического Рождества станет выступление Папы Римского с посланием "Урби эт орби" /граду и миру/, которое он произнесет с центрального балкона базилики в воскресный полдень.



