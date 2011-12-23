Папа: Кризис Европы вытекает из кризиса веры

Финансовый и экономический кризис в Европе является результатом нравственного кризиса. Об этом заявил в речи к кардиналам из Римской Курии Папа Бенедикт XVI и далее подытожил важнейших событиях в жизни Церкви за последний год.

«Европа находится в экономическом и финансовом кризисе, который в конечном счете состоит в этического кризиса. Хотя такие ценности , как солидарность, деятельность для других, ответственность за бедных и убогих есть в большинстве своем дискуссионной, часто не достает мотивирующей силы, которая была бы способна склонить индивидов и большие группы общества для отказа и отречения» - сказал Папа.



«Из этого кризиса вытекают фундаментальные вопросы: где есть свет, который мог бы осветить наше знание не только общими идеалами, но конкретными императивами? Где есть сила, которая поднимет нашу волю?» По мнению Папы, ответ на эти вопросы должна дать новая евангелизация.

«Причиной кризиса Церкви в Европе, является кризис веры. Если мы не найдем ответа, если вера не вернет своей живучести, становясь глубоким опытом и реальной силой благодаря встрече с Иисусом Христом, все остальные реформы останутся недейственными» - сказал Бенедикт XVI.

В большой речи - традиционном итоге важнейших событий в жизни Церкви за предыдущий год, Папа упомянул беатификации Иоанна Павла II, свое путешествие в Хорватию, Германию, Бенин и о Всемирном Дне Молодежи в Мадриде. О межрелигиозной встрече в Асижу в 25-ю годовщину исторической инициативы Иоанна Павла II Папа вспомнил, выражая надежду на то, что из нее родится «новая готовность служения миру, объединению и справедливости».

Catholicnews