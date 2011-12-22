Создано Тернопольско-Зборовскую митрополию УГКЦ

22 декабря 2011 в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы Тернополя во время Архиерейской Литургии Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) провозгласил создание Тернопольско-Зборовской митрополии УГКЦ.

Первым Митрополитом Тернопольско-Зборовским стал Владыка Василий (Семенюк), епарх Тернопольско-Зборовский.

На торжественное провозглашение митрополии прибыло 25 архиепископов, митрополитов, епископов из Украины и из-за рубежа, в том числе Архиепископ Томас Эдвард Галликсон, Апостольский нунций в Украине, и около 200 священников.

Создание Тернопольско-Зборовской митрополии Владыка Василий назвал «важным событием для Подольского края и города Тернополя, которое возвышенно к достоинству митрополичьей кафедры». Он подчеркнул, что создание новых митрополий является важным этапом зрелости УГКЦ. По его мнению, это свидетельствует прежде всего о постепенных и взвешенных шагах в направлении Патриархата. «Митрополия существует для того, чтобы в сообществе мы умножали свою духовную силу. Митрополичий статус будет способствовать лучшей координации и сотрудничеству не только на общецерковном уровне, но и между Тернопольско-Зборовской и Бучачской епархиями, которые юрисдикционно принадлежат к Тернопольско-Зборовской митрополии. Вместе мы будем продолжать заниматься греко-католическими приходами, которые находятся в Хмельницкой области», - отметил епископ.

Епарх Тернопольско-Зборовский также поблагодарил всех причастных к этому событию. «Я сегодня хочу поблагодарить прежде Господу Богу, Пресвятой Богородице, прославленной в Зарваницкой чудотворной иконе, а также Синод Епископов УГКЦ. Приношу благодарность Святейшему Отцу Бенедикту XVI за благословение решения Синода в лице Апостольського нунция в Украине архиепископа Томаса Эдварда Галликсон. А особую благодарность хочу составить Главе и Отцу нашей Церкви - Блаженнейшему Святославу», - сказал Владыка Василий.

«Ваше Блаженство! - Обратился он непосредственного к Блаженнейшему Святославу. - Благодарю вас за старание о развитии нашей Церкви, за заботу о судьбе нашей молодежи, которая является будущим Украины, за достойное свидетельство нашей Церкви в мире ».

Доктор исторических наук о. Виталий Козак напомнил, что в 1303 году Галицкое епископство впервые было вознесено в ранг митрополии. Это единственная епархия, кроме Киева, которая канонически получила статус митрополии. Она существовала на протяжении XIV века, а затем была присоединена к Киевской митрополии и получила название «Киево-Галицкая митрополия». В 1539 году двор Галицких митрополитов был перенесен во Львов. В ХVIII в., вследствие разделов Польши, Львовская епархия отошла к Австрии, потеряв в пользу России свою подольскую часть по ту сторону Збруча. В то время на территории Тернопольщины центральную роль играли Бережаны, объединявшие приходы наших просторов. В 1808 году Львовская епархия была вновь возведена в ранг митрополии Папой Пием VII по просьбе императора Франциска I. В таком виде она просуществовала до конца XIX в. Уже в 1885 году из южных приходов Львовской архиепархии сформировано Ивано-Франковскую, которая охватывала юг Тернопольской области. В этот период произошел новый раздел Львовской архиепархии на новые округа (протопресвитераты): Галич, Золочев, Львов, Стрый и Тернополь. Центром протопресвитера в Тернополе стала церковь Рождества Христова (т. н. Середня).

Вопрос о создании Тернопольской епархии поднимали в 40-х годах XIX века, однако это намерение осуществить не удалось. Тернопольская епархия создана в 1993 году. Ее первым епархом был светлой памяти Владыка Михаил (Сабрига). В 2000 году произошла реорганизация Тернопольской епархии в Тернопольско-Зборовскую. Сегодня же, 22 декабря 2011 года, провозглашено Тернопольско-Зборовскую митрополию.

Тернопольская земля славится Марийскими чудотворными местами, среди которых наиболее известны Зарваница и Почаев. На Тернопольщине родились выдающиеся деятели УГКЦ: исповедник веры Патриарх Иосиф (Слипый), блаженный священномученик Григорий (Хомишин), епископ Станиславовский, Никита (Будка), епископ-помощник Львовский, Изидор (Борецкий), епарх Торонтский, Иван (Пряшко), епископ Австралии и Новой Зеландии, и многие другие.

*** Синод епископов УГКЦ принял решение создать три новые митрополии: Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольско-Зборовскую. В состав Львовской митрополии вошли: Львовская архиепархия, Стрыйская, Самборско-Дрогобычская и Сокальско-Жовкивская епархии; в Ивано-Франковскую митрополию - Ивано-Франковская и Коломыйско-Черновицкая епархии; в Тернопольско-Зборовскую - Тернопольско-Зборовская и Бучачская епархии. Первыми митрополитами новых митрополий стали: Владыка Игорь (Возьняк), Архиепископ Львовский, Владыка Владимир (Вийтишин), Епарх Ивано-Франковский.

В УГКЦ теперь есть семь митрополий. Кроме новых, еще одной митрополией УГКЦ в Украине есть Киево-Галицкая митрополия, которую возглавляет Блаженнейший Святослав; в ее состав входят: Киевская архиепархия, Донецко-Харьковская, Одесско-Крымская и Луцкий экзархат. К УГКЦ принадлежат также Перемышльско-Варшавская митрополия в Польше, Филадельфийская митрополия в США и Виннипегская митрополия в Канаде.

Департамент информации УГКЦ

