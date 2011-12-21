Архиепископ Любомир: "Я вижу объединение украинских церквей"
Необходимо стремление всего общества
Все украинские церкви могут объединиться в одну - христианскую. Для этого необходимо стремление всего общества.
Об этом заявил в Черкассах на встрече с общественностью архиепископ УГКЦ Любомир ГУЗАР.
"Я вижу объединение украинских церквей в одну возможным и правдоподобным. Но это будет не скоро и не легко", - сказал архиепископ.
"Иисус Христос создал одну церковь. Когда князь Владимир крестил Русь церковь была одна. Однако это зависит не только от нашей воли. Надо, чтобы все общество к этому стремилось", - сказал он.
Любомир ГУЗАР отметил, что в Украине христианские церкви не являются соперниками, все они делают одну миссию - проповедуют слово Божье.
"Представители трех крупнейших в Украине церквей совместно обратились к общественности, призвали украинцев к единению вокруг духовных идеалов. Таких, как принципы любви и взаимопомощи. Это является примером нашего сотрудничества для Украины", - подчеркнул архиепископ.
Из зала звучит вопрос: "Какой должна быть общая церковь: католической, православной или протестантской?». ГУЗАР отвечает одним словом: "Христианской".