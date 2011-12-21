Архиепископ Любомир: "Я вижу объединение украинских церквей"

Все украинские церкви могут объединиться в одну - христианскую. Для этого необходимо стремление всего общества.

Об этом заявил в Черкассах на встрече с общественностью архиепископ УГКЦ Любомир ГУЗАР.

"Я вижу объединение украинских церквей в одну возможным и правдоподобным. Но это будет не скоро и не легко", - сказал архиепископ.

"Иисус Христос создал одну церковь. Когда князь Владимир крестил Русь церковь была одна. Однако это зависит не только от нашей воли. Надо, чтобы все общество к этому стремилось", - сказал он.

Любомир ГУЗАР отметил, что в Украине христианские церкви не являются соперниками, все они делают одну миссию - проповедуют слово Божье.

"Представители трех крупнейших в Украине церквей совместно обратились к общественности, призвали украинцев к единению вокруг духовных идеалов. Таких, как принципы любви и взаимопомощи. Это является примером нашего сотрудничества для Украины", - подчеркнул архиепископ.

Из зала звучит вопрос: "Какой должна быть общая церковь: католической, православной или протестантской?». ГУЗАР отвечает одним словом: "Христианской".

Кіріос

