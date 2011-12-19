Экс-глава УГКЦ рассказал, каким был 2011 год для УГКЦ

Подводя итог 2011 года Блаженнейший Любомир (ГУЗАР) отметил, что самым главным является изменения провода в Церкви, то есть сам факт этого изменения, информирует христианский портал Кириос.

Второй пункт - это способ изменения, говорит Блаженнейший Любомир: «Покойный Патриарх Иосиф в начале 60-х годов поднял проблематику становления патриаршего устройства для нашей церкви. И мне кажется, что за эти 50 лет мы сделали очень много.

Насколько мы, наш епископат, наша церковь, митрополии, экзархата чувствуют себя одной церковью. Без этого не может быть патриархата. То понятие о патриархате, что мы имели 50 лет назад, было неправильное. Оно было очень обобщенное, можно сказать - политическое. Сегодня же, после такого длительного процесса мы пришли к пониманию, единство Церкви по всей земле. Я считаю, что произошедшее в течение этого года является доказательством «созревания» нашей Церкви.

Для меня также весьма важным моментом, и я бы сказал, завершением этого года является совместный призыв предстоятелей трех церквей. Главным является то, что мы сдвинулись с места. Теперь проходит процесс мирного но отважного действа, чтобы организовать гражданское общество. Вот основные вещи, которые произошли, которые я могу выделить в этом году."