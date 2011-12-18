Духовный лидер УГКЦ представит свою новую аудиокнигу

В понедельник, 19 декабря, в 12.00, в Киеве, в книжном магазине «Е» (ул. Лысенко, 3), кардинал Любомир (Гузар) представит вторую аудиокнигу из трилогии «Общество». Ее название «Общество и бизнес». В презентации также примет участие автор вступительного слова: первый ректор Университета банковского дела НБУ, доктор экономических наук, профессор Тамара СМОВЖЕНКО.

Первая часть трилогии «Общество» под названием «Общество и власть» вышла в свет 2 июня этого года. «Общество и бизнес», построена в форме интервью. На этот раз весь записанный материал уместился на один CD. Разговор с Блаженнейшим Любомиром ведет известный украинский бизнесмен Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ. Выпуск аудиокниги осуществила мультимедийная студия «Свичадо».

По словам автора, он выбрал тему о бизнесе потому, что это «очень важный элемент в жизни общества». Акцент аудиокниги: не является грехом быть богатым, но нужно уметь быть богатым. «Быть богатым - это значит не только иметь много земных благ, но и уметь ими пользоваться, - уметь распорядиться ими так, чтобы самому духовно расти», - высказывает свое убеждение духовный лидер УГКЦ.

Как известно, бывший глава Украинской Греко-Католической Церкви имеет в своем активе трилогию книг под общим названием «Три дороги». Ее первая часть вышла в январе 2009 года, вторая - в апреле 2010 года, третья - в январе 2011 года. Названия этих книг: «Дорога к себе», «Дорога к ближнему» и «Дорога к Богу».

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