Бенедикт XVI посетил римскую тюрьму

Папа Римский Бенедикт XVI посетил в воскресенье римскую тюрьму "Ребиббиа", где пообщался с заключенными и подарил им по случаю приближающегося Рождества 1,3 тысячи традиционных рождественских пирогов панеттоне, сообщает РИА Новости.

Заключенные, собравшиеся в тюремной церкви, чтобы послушать речь понтифика, приветствовали его длительными и теплыми аплодисментами. Во время своего выступления Бенедикт XVI затронул проблему переполненности тюрем.

Он отметил, что переполненность и плохое состояние этих учреждений делают содержание под стражей еще более тягостным для находящихся там людей.

"Мы надеемся, что правительство сможет принять меры, чтобы улучшить ваши условия", - сказал Бенедикт XVI, обращаясь к заключенным.

Понтифик провел в тюрьме, где его сопровождали министр юстиции Италии Паола Северино и начальник этого исправительного учреждения, около часа. В завершении своего визита он подарил заключенным 1,3 тысячи панеттоне, предоставленных итальянской Федерацией пекарей и кондитеров.

По словам министра юстиции, визит Бенедикта XVI в тюрьму "Ребиббиа" является "важным знаком"того, что в "наших сердцах и умах проблема тюрем воспринимается как одна из фундаментальных проблем нашей жизни и общественного строя".

