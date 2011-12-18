В Ватикане рассказали, кто имеет шанс стать епископом

Папа Бенедикт XVI хочет, чтобы епископами становились священники, которые способны указывать на рациональность веры, - об этом рассказал кардинал Марк УЭЛЛЕ, префект Конгрегации епископов, которая помогает Папе подбирать новых пастырей Церкви.

Как подчеркнул кардинал, сегодняшняя ситуация требует, чтобы епископы имели глубокую веру, умели передавать ее, а также были способными вести диалог с культурой и были хорошими апологетами.

В нынешние времена епископы вынуждены выступать в публичных дебатах, поэтому должны уметь четко и ясно выражаться.

Особую роль епископы играют в области распознавания, поскольку постоянно появляются новые харизмы. Сначала может показаться, что они приносят вред, учитывая их новаторство, но впоследствии открывается их богатство. И собственно епископ должен распознать их.

Отвечая на вопрос журналиста газеты «La Croix», кардинал УЭЛЛЕ рассказал, что одним из главных условий для успешного служения епископа есть полное единство и общение со Святым Отцом. История показывает, что именно связь с преемником Петра является гарантией свободы партикулярных Церквей. И еще, в сегодняшних реалиях молодежь сама не склонна идти в семинарию, надо ей помочь, предложить возможность душепастерства.

- Призвание является свидетельством живой Церкви. Там, где Слово Божие возвещается живо и убежденно, там появляются призвания, - подытожил префект Конгрегации епископов.

Сatholicnews

