Отец Андрей Нагирняк: Главное, чтобы праздник Николая не был спорадической акцией

Ответственный за социальное служение при Украинской Греко-Католической Церкви отец Андрей (Нагирняк) рассказал "УНИАН-Религии", какие УГКЦ готовит акции ко дню Святого Николая.

Отец Андрей, какие масштабные акции в Украине УГКЦ планирует ко дню Святого Николая?

Уже около пятнадцати лет проходит акция «Николай для сирот». Главным ее организатором является Мальтийская служба помощи, которая сотрудничает с Украинской Греко-католической церковью. Акция заключается в том, что они собирают письма из интернатов, детских домов, и привозят их на приходы. На приходах их разбирают наши верные и готовят подарочки. А потом приход сам старается в этот интернат поехать и отвезти их.

Эта акция особенно распространена во Львове и Франковске, поскольку собственно там присутствует Мальтийская служба. К ней привлекают молодежь, верующих, которые имеют возможность проявить свое милосердие.

Также приходы сами пытаются организовать различные сборы у себя или среди своих жертвователей, чтобы потом с этими пожертвованиями посетить приют или интернат, чтобы оказать им помощь на Николая и в Рождественские праздники.

Но это все не является настолько важным, поскольку на Николая, как правило, все вспоминают о детях, о нуждающихся. Поддержки и внимания не хватает именно на протяжении целого года. Собственно поэтому многие наши приходы и общины, молодежные организации стараются, чтобы эта поддержка не заключалась только в однократном посещении того или иного заведения для детей и предоставлении им каких подарков. Они стараются поддерживать эти отношения на протяжении года, например, стараются социализировать воспитанников этих учреждений.

Например, в Фастове есть интернат, и наша община во главе с отцом Виталием Марценюком системно не только помогает на Николая, на Рождество и на Пасху, а пытается посещать их ежемесячно с молодежью, проводить игры, обучение, например, изучать английский или пользование компьютером. А летом на приходах проходят «Веселые каникулы», которые организуют отцы салезианы. Отцы ближайшие две недели занимают детей чем-то полезным, интересным, учат их занимать свое время чем-то хорошим.

Например, в общине в Фастове на эти «Веселые каникулы» приглашают воспитанников интерната, чтобы они были участниками этих занятий у них на приходе. То есть это для них возможность навести социальные связи, почувствовать себя такими же, а не кем-то, кого просто закрыли в социальном учреждении.

Именно это является нашей целью, целью социального служения Украинской Греко-Католической церкви, чтобы это не были только какие-то акции или единовременное пособие, а чтобы это всегда сопровождалось помощью и духовной, психологической поддержкой.

Насколько активно верующие Церкви откликаются, чтобы помогать детям-сиротам?

На самом деле очень активным является их участие. Например, ко мне в воскресенье подходит один из наших верных и говорит, что хотел бы помочь кому-то корректно какому-то особо нуждающемуся ребенку. Он попросил, чтобы я сказал, кому именно. То есть люди доверяют церкви: одни, которые нуждаются в помощи, и другие, которые хотят помочь.

А что сегодня дети просят у Николая?

Дети сейчас немного разнообразят свои просьбы, кроме игрушек, сладостей, они просят мобильные телефоны, компьютеры или электронные книги. Но, думаю, это просто такое проявление детского одиночества, дети надеются, если они будут иметь какую такую вещь, они от этого станут счастливыми. Мы стараемся детей обеспечить чем-то полезным: красками, карандашами, тетрадями, одеждой.

Выделяет ли сама церковь деньги на помощь?

Мы должны понимать, что Церковь не имеет своих ресурсов, она не является прибыльной организацией. Более того, если бы Церковь имела какие-то прибыли, она бы выделяла их на определенную помощь. Собственно, именно так когда-то и было. Если мы вспомним времена до советской власти, когда Церковь обладала определенным имуществом, она оперировала этим имуществом, получала определенные доходы и эти доходы направлялись на социальное служение.

Сейчас Церковь обладает лишь «культовыми сооружениями», как говорят наши чиновники, поэтому тратить личные средства на благотворительность не может, потому что фактически их нет.

Что делает Церковь? Она выступает, так сказать, доверенным лицом, посредником, то есть жертвователи жертвуют средства на социальные проекты именно те, которые реализует Церковь, поскольку в них есть большее доверие, что эти деньги пойдут на пользу, что они действительно будут вложены во что-то доброе.

Итак, это одна из форм, которую мы делаем. Также объявляем сбор средств. У нас во многих храмах есть ящик для помощи нуждающимся детям.

Вот недавно отец Константин Пантелей, занимающийся душпастырством в пенитенциарных учреждениях, занимался такой целевой помощью - собирал пожертвования на зубные щетки и пасту для осужденных.

Дети, кроме Николая, еще любят деда Мороза. Поддерживает ли церковь хоть как-то деда Мороза?

Ну да, потому что это два подарка. Но Церковь не поддерживает этого. Дед Мороз - это такая свежая выдумка советской власти. Новый год, так, поскольку начинается другой год и люди ему радуются... Более того, Синод нашей Церкви постановил, что 1 января является освобождением от поста.

Проблема не в деде Морозе, проблема в том, когда со Святого Николая пытаются сделать объект для увеличения продаж. Т.е. когда Его используют не как сакральный образ, священный, образ доброты, а для обычной коммерции. За рубежом уже давно Святого Николая превратили в коммерческого Санта Клауса.

Беседовала Оксана Климончук, "УНИАН-Религии"

