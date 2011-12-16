Папу Римского Бенедикта XVI пригласили посетить Львов
19:03, 16 декабря 2011Католицизм
0
Состоялась торжественная аудиенция
Городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ пригласил Папу Римского БЕНЕДИКТА XVI посетить Львов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня украинская делегация, в состав которой входит А.САДОВЫЙ, встретилась с Папой Римским в Ватикане.
Городской голова Львова во время торжественной аудиенции пригласил Папу Римского посетить Львов и попросил благословения для всех жителей Львова.
Делегация прибыла в Рим по случаю установления украинской елки на площади Святого Петра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter