В Церкви США активное большинство составляют темнокожие

Исследование, проведенное Университетом Нотр-Дама, показывает рост афро-американской общины в Католической Церкви США.

Темнокожие католики не только имеют значительное влияние в епархиях США, но и борются за гражданские права и ведут экуменический диалог с «темнокожими протестантскими церквями».

Темнокожие католики не только составляют большинство в Церкви США, но и среди них заметен стабильный рост количества лиц, участвующих в воскресной литургии.

Темнокожие католики четче воспринимают церковные структуры, чем светлокожие. 78% афро-американских католиков отмечают, что приходские священники «хорошо» или «очень хорошо» удовлетворяют их духовные потребности (среди светлокожих - 67%).

Кіріос