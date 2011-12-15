Перед Рождеством Апостольский нунций встретился с католиками двух обрядов

Духовенство Католической Церкви обоих обрядов организовало в Апостольской Нунциатуре в Киеве традиционную передрождественскую встречу. Новоназначенный представитель Ватикана архиепископ Томас ГАЛЛИКСОН впервые принял участие в таком мероприятии.

По информации Католического медиа-центра, РКЦ в Украине на встрече представлял архиепископ Петр МАЛЬЧУК, ординарий Киево-Житомирской диецезии, УГКЦ - епископ-помощник Киевской архиепархии Иосиф (МИЛЯН).

Приятной неожиданностью для гостей стала форма обращения Апостольского нунция - архиепископ Томас ГАЛЛИКСОН впервые публично выступил на украинском языке.

Представитель Ватикана, в частности, одобрительно высказался о традиции проводить вместе такие акции и передал поздравления по случаю Рождественских праздников.

«От имени Святейшего Отца и от меня лично приношу пожелания радостных праздников Рождества Господня, спасибо всем, кто передо мной выступали, и через вас передаю наилучшие пожелания всем, кто несет Христа в этот мир», - сказал Апостольский нунций.

РИСУ