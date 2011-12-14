Папа Бенедикт XVI поздравил паломников из Украины

В Рим прибывают украинские паломники, чтобы в пятницу, 16 декабря, принять участие в засветке рождественской елки на площади Святого Петра в Ватикане. Ель привезена из Закарпатья.

В среду, 14 декабря 2011 г., они приняли участие в общей аудиенции с Папой Бенедиктом XVI, который не обошел вниманием их присутствие и обратился к ним с коротким пожеланием:

"Искренне поздравляю паломников из Украины, особенно, верных Мукачевской епархии, прибывших со своим архипастирем владыкой Миланом ШАШИКОМ. Всем вам желаю с живой верой пережить время приготовления к уже близкому Рождеству. Слава Иисусу Христу!"

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