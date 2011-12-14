Государственный секретарь Ватикана получил новые полномочия

Ватиканский государственный секретариат получил новые полномочия, при помощи которых он сможет значительно усилить свое влияние на другие службы Римской курии, отмечает известный специалист по Ватикану Сандро МАДЖИСТЕР, обозреватель итальянской газеты «L`Espresso»,на которую ссылается агентство CWN.

Согласно новым правилам, одобренным Папой Римским Бенедиктом XVI, главы других дикастерий Римской курии, которые хотят обратиться к Римскому Папе в особом порядке, чтобы решить проблемы вне обычных процессов церковного права, должны обращаться к понтифику через госсекретаря, вместо того, чтобы направлять свое прошение непосредственно главе Католической Церкви.

Новый порядок, вводимый в Римской курии, значительно расширяет права и властные полномочия кардинала Тарчизио БЕРТОНЕ, нынешнего госсекретаря Святого Престола. Подобное усиление и без того влиятельного прелата может рассматриваться в известной мере как желание нынешнего Папы Римского видеть своим возможным преемником именно кардинала БЕРТОНЕ.

Седмица.Ru

