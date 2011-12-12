«Стройте Украину дома, ищите свое счастье здесь, на родной земле. Общаясь с вашими ровесниками, которые выехали за границу, я увидел в их глазах ностальгию, только в Церкви они видят частичку Украины», - сказал Блаженнейший Святослав (Шевчук) на встрече с молодежью в г. Одессе в рамках душпастырского визита в Одесско-Крымский экзархат УГКЦ. Глава УГКЦ напомнил также слова блаженного Иоанна Павла II, который призвал украинскую молодежь: «Оставайтесь дома, потому что это ваша земля».

Во время разговора Предстоятель Церкви отметил достоинства человеческой личности, что «происходит от Бога, который сотворил человека по своему образу и подобию, поэтому никто не имеет права посягать на это достоинство». «Достоинство нам дает не государство, не власть, даже не паспорт определенного государства. Государство должно защищать человека, несмотря на то, какое место он занимает в обществе», - подчеркнул глава греко-католиков.

Молодежь интересовалась идеей украинского мира. «Я понимаю украинский мир как единство и солидарность украинцев в Украине и во всем мире. Строить украинский мир - значит заботиться о своей культуре и любить украинский народ, а также заботиться, чтобы достоинство украинцев уважали другие народы », - ответил Блаженнейший Святослав.

Кроме того, Глава УГКЦ призвал молодежь брать на себя ответственность за будущее своего народа. «Мы хотим быть членами Европейского сообщества, надеясь, что это же к нам придет, что кто-то за нас построит российский, американский или украинский мир. Вместо этого мы должны брать на себя ответственность за будущее нашего народа», - отметил он.

Кроме того Блаженнейший Святослав сообщил, что УГКЦ «серьезно задумываемся над тем, как общаться с молодежью, которая является очень хорошей и ищет живой приходской общины». На оставшиеся без ответа вопросы, Глава УГКЦ пообещал ответить в аудиодиске «100 вопросов к Блаженнейшему».

Сайт УГКЦ

