Патриарх УГКЦ: Церковь не должна идти в политику

Патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК заявил, что представители духовенства не должны идти в политику – это противоречит сути их сана.

В ходе пресс-конференции, 9 декабря в Одессе, патриарх отметил, что «когда церковь поддастся искушению превратиться в какую-то политическую силу, а этому есть наглядные примеры, она будет вынуждена стать или на сторону Пилата, или на сторону Вараввы – напомню вам, что один из них был представителем оккупационной иноземной власти, а второй озвучивал националистические идеи по поводу независимости еврейского народа. Если церковь будет верна своей естественной миссии, то она всегда будет на стороне народа и Христа, а не на стороне противоборствующих политических сил.

Мы всегда придерживаемся позиции невмешательства в политические дела. Церковь должна быть матерью для всех – и для правых, и для левых, и для центристов. Мы стараемся воспитывать сознательных граждан, которые сами должны бить ответственны. Наши люди до сих пор живут верой в сказку про доброго царя, который за них все решит. Это явный анахронизм для демократического общества – в демократической стране каждый гражданин должен сам ощущать ответственность за свою державу, а церковь их такими воспитывает, ни в коем случае не беря на себя политические функции».

od-news.com