Католический телеканал EWTN начал вещание в Киеве

Сегодня, 8 декабря, в торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в 19.00 час. архиепископ Петр МАЛЬЧУК, нажал кнопку на пульте запуска Телевидения Вековечного Слова (EWTN), и таким образом абоненты компании «Воля» могут уже смотреть телеканал EWTN в телевизионной сети г. Киева.

Запуска канала предшествовала Служба Божья, во время которой архиепископ Петр молился за всех работников Католического Медиа-Центра о Божьем благословении и опеке Божьей Матери, а также о Божьем благословении для дела развития телеканала EWTN.

О. Павел ВЫШКОВСКИЙ, директор Католического Медиа-Центра, поблагодарил архиепископа за «лучшую молитву - Святую Мессу» и его присутствие в такой важный день, важный не только для КМЦ, но для Церкви в целом.

«Сегодня в Киеве выпал первый снег - отметил о. Павел - сегодня также впервые в истории Украины мы начали католическое телевидение! Просим Бога за покровительством Непорочной, чтобы так как этот снег, что орошает нашу землю, также и Божья благодать орошала сердца людей, которые будут смотреть Телевидение Вековечного Слова. На сегодняшний день мы можем транслировать только в Киеве, но молим Бога чтобы вскоре телеканал EWTN могли видеть также и в других городах Украины. Для этого необходимы молитвы и поддержка многих лиц».

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