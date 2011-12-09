Папа Римский в 2012 году посетит Кубу

Папа Римский Бенедикт XVI в 2012 году посетит Кубу, о чем католическая церковь договорилась с властями страны.

Как передает Газета.Ru, об этом сообщили представители Ватикана в пятницу.

Предыдущий визит главы католической церкви на Кубу состоялся в 1998 году, когда остров посетил Иоан Павел II. Тогда папа римский на переполненной слушателями площади Революции в Гаване призвал Кубу стать открытой для всего мира и начать перемены стране.

Даты визита Бенедикта XVI в Кубу будут объявлены в понедельник. Как уточняется, папа римский планирует встретиться с руководством страны, а затем отправиться на проведение мессы в Мексику.

Как добавляет ВВС, Ватикан в течение последних десятилетий играл большую роль в освобождении на Кубе политических заключенных.

