В Тернопольской обл. в женской колонии освятили часовню УГКЦ

В Тернопольской области в Збаражской женской исправительной колонии № 63 освятили часовню.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви, часовню построили на территории туберкулезной больницы, она станет местом молитвы для осужденных женщин, которые находятся на стационарном лечении. Чин освящения часовни осуществил епарх Тернопольско-Зборовский Василий СЕМЕНЮК. Участие в молебне по случаю открытия часовни приняли руководитель отдела по душпастырству в пенитенциарной системе Украины, начальник управления государственной службы исполнения наказаний.

«Я впервые посетил подобное заведение и приятно удивлен, что колония так старательно ухожена, вокруг царит чистота и порядок. Построив и освящая часовню, мы делаем доброе дело для женщин, которые лишены многих радостей свободной жизни. Уповая на Божье милосердие и благодаря искренней молитве, они станут на путь покаяния и смогут ощутить Божью любовь к ним», – сказал во время торжеств В.СЕМЕНЮК.

После открытия часовни состоялась концертная программа, во время которой осужденные декламировали стихи, пели песни на религиозную тематику.

В завершение все осужденные получили от епископа освященные иконы, подарки со сладостями и фруктами, а также благословение.

