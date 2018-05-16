Глава УГКЦ Святослав Шевчук: Нас считают оппозицией

Он достаточно «простой», чтобы не напрягаться в его присутствии, и достаточно «сложный», чтобы желать с ним следующих встреч. Понравилось, как на вопрос журналистки одного из изданий «Как вас называть?", Шевчук ответил: «Называйте меня Святославом». В принципе, логично...

Блаженнейший, традиционно принято подводить итоги 100 дней в должности, с момента же вашей интронизации прошло где-то дней 250 - тоже хорошая цифра! - Так что теперь вы сможете с большей уверенностью ответить нам на вопрос, «тяжела ли шапка Мономаха?»; И, главное, что является не таким, как представлялось изначально?

Двумя ощущениями хотелось бы поделиться с вами. Во-первых, каких либо чрезвычайных неожиданностей я, слава Богу, пока не встретил. Зато, во-вторых, произошел неожиданный рост нашей церкви: сейчас мы проходим период образования трех новых митрополий. Эти преобразования мы ждали три года - с момента, когда было принято соответствующее решение. Кроме того, еще до конца года в правительство (под правительством в контексте церкви традиционно подразумевается ее руководство - Авт.) Одной нашей епархии будет внедрен новый правящий архиерей - владыка Ярослав (Прыриз). Второй такой период роста трудно найти в истории нашей церкви, здесь играет роль не столько сам процесс, как его интенсивность.

... Тяжело мне, или легко? Все это весьма субъективно. Один священник из США, который исследует жизнь и деятельность митрополита Андрея Шептицкого, сказал, что, пожалуй, Шептицкий посвятил большую часть времени своей жизни на все те поездки, которые я должен осуществить в течение одного, даже неполного, года. Возможно, тяжелой является именно эта интенсивность в путешествиях. Хотя она имеет как положительный, так и негативный аспект. Позитив в том, что наши верные во всем мире переживают значительный подъем и потребность во встречах со мной. Но, с другой стороны, находясь за границей, я, наверное, посвящаю меньшее внимание событиям в Украине. Пытаюсь найти баланс между одним и вторым и правильно рассчитать свои силы.

Словом, Греко-Католическая церковь перестала быть «местечковой», сугубо галицкой церковью?

Но уже примерно как с полвека перестала ею быть (улыбается). Теперь мы объявляем об этом во всей полноте - как украинскому обществу, так и всему миру.

Патрон вашей церкви, ваш наставник и «куратор» - Папа Римский - находится далеко, тогда как существование греко-католиков полностью зависит от милости украинской власти (времена упомянутого вами Шептицкого - поэтому лучший пример). Не возникает в связи с этим, так сказать, определенного «когнитивного диссонанса»?

Слава Богу, пока есть гармония в полноценном присутствии нашем в украинском контексте. Следовательно идет интенсивное и полноценное общение как с Апостольским Престолом, так и с другими нашими партнерами. Хотя есть отношения, которые требуют развития и углубления. Отдельное направление - это развитие отношений с представителями украинского общества, а оно является достаточно многогранным, и здесь речь идет не только об отношениях с властью, но и различными институтами и сообществами, интеллектуальным и научными вчастности - и во Львове, и в Киеве, и в других областях.

Также активно развиваются отношения с другими конфессиями и их руководителями. Сегодня, в частности, произошло довольно весомое событие - надеюсь, общество о нем узнает - главы традиционных церквей, т.е. Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата, Греко-католической церкви - приняли совместное обращение ко всем людям доброй воли относительно ответственности за наше государство, за развитие общества на основе духовных ценностей.

Сам факт того, что мы сделали это вместе, является достаточно красноречивым. Тем более в такой день, когда мы отмечаем 20-летие референдума о провозглашении независимости нашего государства. Такие отношения между нашей Церковью и другими церквями очень конструктивны.

А кто представлял УПЦ КП и УПЦ МП?

Киевский патриархат представлял Святейший Патриарх Филарет, Московский - владыка Иларий. Мы также встретились с известными общественными деятелями, которые поддержали эту инициативу, и все они отмечали, что эта наша акция - консолидирующий пример для всего украинского общества.

И, тем не менее, Патриарх Кирилл отказался от встречи с вами ...

Дело в том, что тот вектор отношений с православной церковью, который является предметом нашей заинтересованности, предусматривает развитие отношений именно с украинской церковью. Да, я неоднократно говорил о моей готовности встретиться, в частности, и с представителями российской православной церкви, хотя какой открытости к встрече со стороны Москвы пока не заметил.

Все мы сейчас стоим на пороге новых парламентских выборов. Вспоминаю свое первое интервью с Любомиром Гузаром - в разгар «оранжевой революции». При всей толерантности Блаженнейшего Любомира его симпатия к определенным политикам и политическим силам прочитывалась абсолютно четко. Интересно, каким образом себя проявите вы ...

В то время, когда вы общались с Блаженнейшим Любомиром, феномен проявления гражданского общества был настолько очевидным, что игнорировать его было невозможно. Я, честно вам скажу, рассчитываю сейчас на еще одно такое проявление ...

На второй Майдан?

Увидим. Сейчас речь не идет о тех или иных цветах, речь - об ответственности людей за свою страну. Это то, чему мы учим наших верных: мы не можем ожидать тех, кто вместо нас наведет порядок в государстве, и не можем сбрасывать ответственность на тех или иных политиков. Народ сам должен заманифестировать, что он является источником власти. Поэтому церковь, конечно, будет приветствовать каждое проявление сознательного ответственного гражданского общества и поощрять наших верующих очень серьезно подойти к вопросу, за кого отдавать свой голос.

А как вам акции вроде «Украина против Януковича?». Я не предлагаю оценивать само это движение, потому что там сейчас пока не о чем говорить, меня больше интересует, импонирует вам подобное бунтарство в принципе?

Могу сказать одно: я очень внимательно наблюдаю за подобными событиями. На сегодняшней встрече с главами других Церквей прозвучала интересная фраза: в нашем обществе должен звучать голос Иоанна Крестителя. То есть должен звучать голос правды, ибо если он замолчит, будет звучать голос мстителя, который может стать неуправляемым.

Власть сама может спровоцировать появление мстителей...

Поэтому очень важным является диалог - между духовными лидерами и обществом, между обществом и властью. Потому что если диалога нет, то тот, кто остался не услышанным, начинает каждый раз громче говорить.

Кстати, ваша встреча с Януковичем так и не состоялась?

Не состоялась. Хотя о такой встрече я говорил много раз, а теперь я ее уже официально прошу. В январе следующего года в Киеве состоится очередная сессия Постоянного Синода нашей церкви. Постоянный Синод - это избранная группа епископов, которая призвана помогать главе церкви управлять церковью в межсинодальный период. Каждый раз Постоянный Синод проходит в разных городах мира: последнее заседание проходило в Бразилии, перед тем - в Лондоне, теперь вот - в Киеве, а через раз - во Вроцлаве. По случаю заседания Синода я и направил прошение к нашему президенту - с тем, чтобы он принял членов Синода. Это хорошая возможность провести встречу.

А чего вы, собственно, от нее ожидаете? Каковы ваши месседжи к Януковичу?

Прежде всего, мы бы хотели представить президенту нашу церковь, рассказать ему, кто мы есть. Потому что очень часто со стороны людей, занимающих видные места в правительстве, идет восприятие нас как оппозиционной структуры. Церковь же не может ни быть в оппозиции, ни быть провластной структурой. Мы являемся церковью, и именно это важно донести до президента, причем не посредством СМИ, иначе это будет выглядеть как определенное давление. Для наших епископов является крайне значимым то, чтобы подобная встреча стала началом диалога между церковью и украинской властью. Мы бы хотели ей помочь с позиций, так сказать, альтернативного диалога, который мы имеем с обществом в качестве пастырей.

Кто именно из правительства считает вашу церковь оппозиционной структурой?

Конкретного представителя такой позиции я не могу назвать, но такое мнение прослеживается, когда приходится слышать те или иные высказывания по поводу позиционирования церквей в нашем обществе. Кто недавно говорил, что большинство наших верующих не относится к пропрезидентским силам. Это, собственно, является правдой (улыбается), но это не значит, что мы как церковь являемся выразителем определенной политической ориентации наших верных. Есть определенные стереотипы, но задачи главы церкви в том, очевидно, и состоит, чтобы эти стереотипы ломать.

Это - наследство Блаженнейшего Любомира, как мне кажется ...

Видите, дух всегда превосходит пределы материи. И когда мы говорим о церкви, то наши представления о ней всегда несовершенны, но когда церковь проявляет свою природу, она разрушает стереотипы. Думаю, это - весьма позитивный аспект присутствия церкви в обществе.

Как смотрит Апостольский Престол на то, что вам приходится что-то объяснять украинской власти, «представлять церковь», кого убеждать? В Риме это комментируют?

Со стороны Апостольского Престола не поступает никаких инструкций, которые регламентировали бы нашу деятельность. Мы сами отвечаем за себя и за свои поступки. В том случае, когда речь идет о международных отношениях, мы стараемся консультироваться. Есть, например, событие, которое все мы ожидаем - открытие украинской елки в Ватикане - оно состоится 16 декабря.

В этом контексте я пытался хоть как-то посодействовать визиту нашего президента к Святейшему Отцу. Также мы хотели, чтобы представительство Украины на этом событии было на возможно более высоком уровне. Все таки Ватикан - это, в известной мере, один из центров Европы и мира, поэтому если мы говорим о желании Украины войти в Европейский Союз, то такой визит принес бы немало пользы. Насколько мне известно, подобная инициатива нашла понимание в администрации президента, поэтому визит Виктора Януковича к Святейшему Отцу все же состоится.

Наталья Лебедь, "Обозреватель"



