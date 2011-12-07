В Ватикане йогу назвали сатанизмом

Главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт причислил йогу к сатанизму. 85-летний священник считает, что занятия йогой ведут к злу, пишет газета Tha Sun.

По мнению отца Г.Аморта, йога кажется безобидной, так как подразумевает расслабление тела, но на самом деле является проделкой дьявола, потому что связана с восточными религиями, основанными на ложной вере в реинкарнацию. Г.Аморт считает, что нужно держаться от йоги подальше.

Кроме того, к дьявольщине священник причислил и книги про Гарри Поттера. По его мнению, эти книги связаны с магией, а значит, ведут к дьяволу.

Итальянская ассоциация йоги назвала заявления священника возмутительными, напомнив, что йога не является религиозной практикой.

Другое громкое заявление на днях сделал ведущий астроном Ватикана Гай Консольманьо. Выступая на британском научном фестивале, он заверил, что Ватикан лояльно относится к идее возможного существования внеземной цивилизации. Более того, сам готов крестить инопланетянина, но "только если тот сам попросит".

РБК