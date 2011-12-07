Английский лорд-католик против человеко-животных гибридов

Член Палаты лордов британского парламента лорд Дэвид ЭЛТОН выступил в британском парламенте против опытов английских ученых, которые пытаются сконструировать гибриды, которые бы комбинировали в себе генетический материал человека и животных.

Лорд ЭЛТОН известен в Британии, как противник абортов и манипуляций с человеческими эмбрионами, также он открыто пропагандирует католическую мораль и социальную доктрину Католической Церкви.

«С точки зрения этики, такое не может быть оправдано в любом случае. Это дискредитирует наше государство», - сказал лорд ЭЛТОН.- «Ученые постоянно оправдываются, что, если мы им позволим такие эксперименты, то это будет панацеей почти от всех болезней, известных человечеству. Это не что иное, как манипуляция человеческими эмоциями».

Как стало известно, ученые трех британских лабораторий: при Кингс Колледже в Лондоне, при Университете в Ньюкасле и при Университете в Ваврику, используя закон об эмбриологии от 2008 года, создали, по меньшей мере, 155 эмбрионов, несущих в себе и человеческий и животный генетический материал.

КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ