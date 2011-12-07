Во Львове освятили храм Верховных апостолов Петра и Павла

Во Львове по случаю 20-летия создания Вооруженных сил Украины торжественно открыли и освятили гарнизонный храм Верховных апостолов Петра и Павла.

Чин освящения храма совершил Высокопреосвященный Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь (Возняк) в сослужении с Преосвященным Владыкой Михаилом (Колтуном), руководителем Департамента Патриаршей курии по делам душпастырства силовых структур Украины, а также военных капелланов.

На торжества по случаю открытия храма прибыли представители власти города и области, генерал-лейтенант Павел Ткачук, ректор Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного с офицерским составом и курсантами и многочисленная громада Львова.

«Сегодня мы благословили этот храм, который восстановил свое первоначальное назначение. - Сказал Высокопреосвященный Владыка Игорь во время проповеди. - Отныне здесь люди будут молиться Всевышнему Богу, благодарить Господа, будет происходить примирение между Богом и человеком через искреннее покаяние ».

Архиепископ и Митрополит Львовский направил слова благодарности о. Степану Сусу, председателю Центра военного капелланства Львовской архиепархии УГКЦ, который позаботился о том, чтобы военные получили этот храм для удовлетворения своих духовных потребностей. В особый способ Владыка Игорь поблагодарил ректора Военной академии, который всячески способствовал, чтобы поскорее храм был открыт для богослужений. Стоит заметить, что силами военнослужащих из храма было вывезено более 90 грузовиков с фондами Львовской национальной научной библиотеки им. В. Стефаника. «Понимаем стоимость каждой книги и желаем, чтобы все они сохранились в хорошем состоянии и служили людям», - сказал архиерей.

«Это большой шаг к введению военного капелланства в Вооруженных силах Украины, - рассказывает о. Степан Сус. - Почти в каждой стране мира действуют гарнизонные храмы - это является проявлением того, что войско формируется не только на прочности и добродетелях доблести, чести и славы, которые пропагандируют в среде военнослужащих, но и на духовных, христианских ценностях. Воин, воспитанный на этих ценностях, является крепким телом и духом и готов защищать свою Родину ».

От имени епископата Римско-Католической Церкви в Украине поздравил всех присутствующих главный военный капеллан о. Григорий Драус. В приветствии говорилось, что этот храм будет особым образом служить для молитвы и духовного формирования военнослужащих и их семей.

Для военных храм будет открыт всегда, а для других верующих, желающих встретиться с Богом, каждый день будут служить Божественную Литургию.

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