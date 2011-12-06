Кардинал Бертоне о политическом измерении прощения у Иоанна Павла II

Благодаря Иоанну Павлу II прощение стало не только личным актом, но и политической реальностью, ведущий к подлинному примирению. Об этом сказал Госсекретарь Ватикана в южной Италии, вручая премию мира имени бл. Иоанна Павла II, учрежденную местным культурным обществом Anassilaos из Реджио Калабрия.

Кардинал БЕРТОНЕ отметил, что уже от самой первой своей энциклики Redemptor hominis Папа указывал на необходимость уважения прав человека, как основы мира. Именно крепкая связь справедливости и мира был сердцем его многочисленных выступлений во всемирной перспективе.

Кардинал напомнил, что Иоанн Павел II не только говорил о мире и примирении, а действительно строил их. Это было возможно, в частности, благодаря его путешествиям, инициативам на международных форумах, межрелигиозной встречи в Асижу.

"В том, что он делал, он следовал примеру своих предшественников", - сказал секретарь государства Ватикан, напомнив призыв Павла VI "Никогда больше войны", Pacem in terris Иоанна XXIII и слова Пия XII: "С миром ничего не теряется, с войной - все ".

КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ