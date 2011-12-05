Ватикан опубликовал эссе о невозможности участия в Таинствах лиц, повторно вступивших в брак

Ватиканский официоз «L` Osservatore Romano» опубликовал эссе, написанное в 1998 г. тогдашним главой Конгрегации вероучения кардиналом Йозефом Ратцингером, нынешним Папой Римским Бенедиктом XVI, рассказывающее о церковном учении о браке, разводе и участии в Таинствах повторно вступивших в брак верующих.

В эссе под названием «Против некоторых возражений к учению Церкви о принятии Причастия разведенными и повторно вступившими в брак верующими» Ратцингер защищает учение о нерасторжимости брака. Будущий понтифик подтверждает, что участие разведенных и снова вступивших в брак католиков в церковных Таинствах «не представляется возможным по внутренним причинам». Исключения из данной церковной практики лежат на совести конкретных индивидов, подчеркивает Ратцингер.

Вместе с эссе газета опубликовала выдержки из вероучительных документов о нерасторжимости брака и повторном вступлении в брак, появившиеся после II Ватиканского собора (1962 - 1965). Среди них — послание Бенедикта XVI от 2007 г. «Sacramentum Caritatis».

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