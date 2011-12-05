Католическая Церковь за половое воспитание в школах

«Оссерваторе Романо» в субботнем номере опровергает заявление, прозвучавшее на страницах итальянской газеты «Репубблика» в статье «Секс, рассказанный детям».

В ней социолог Кьяра САРАЧЕНО говорит о «молчании, которое препятствует цивилизованности», выражая осуждение в адрес РКЦ. По ее словам, Церковь виновата в невежестве, поскольку она якобы противится половому воспитанию в школах.

В очередной раз позиция Католической Церкви искажается. Церковь выступает решительно "за" целостное воспитание в вопросах, касающихся человеческой телесности, которые включают и половые функции, в единстве с ее философским, психологическим и духовным измерением, информирует Радио Ватикана.

Церковь осуждает не половое воспитание, а ту форму, которую оно принимает, когда сводится к техническим инструкциям по использованию контрацепции, в полном отрыве от психологической и нравственной установки, уважительной к человеческой личности в ее целом.

Кириос