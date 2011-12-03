Почему Папа ездит без ремней безопасности?

Эта новость позабавила всех нас, начиная с самого Папы - признался о. Федерико ЛОМБАРДИ, рассказывая о жалобе одного немецкого железнодорожника на Бенедикта XVI о том, что понтифик не использует ремней безопасности во время поездок своим папамобилем.

"Конечно, все мы благодарны за заботу о безопасности Папы, - отметил пресс-секретарь Ватикана. - Однако хочу отметить, что папское авто не выполняет внезапных маневров, не должно обгонять другие автомобили и т.д. Кроме того, Папа должен иметь определенную свободу передвижения. Он приветствует верующих, наконец, благословляет их, а иногда даже берет на руки маленьких детей, - пояснил о. ЛОМБАРДИ.

В Германии, несмотря на это, дело восприняли с полной серьезностью. Юристы теперь должны решить, защищает Папу в такой ситуации дипломатический иммунитет. В противном случае ему грозит штраф в размере 30 евро.

КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ