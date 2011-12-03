Патриарх Святослав доволен межконфессиональными отношениями

«Сегодня отношения между представителями конфессий в Украине очень конструктивные». Такое мнение высказал предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) в интервью веб-порталу Обозреватель», которое вскоре будет опубликовано.

Патриарх Святослав отметил, что 1 декабря 2011 главы традиционных Церквей, в частности Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви (Киевского Патриархата) и Греко-Католической Церкви, «сделали совместное обращение ко всем людям доброй воли относительно ответственности за свое государство, за строительство нашего общества на основе духовных ценностей».

Глава УГКЦ считает подготовку этого совместного текста «очень важным фактом». Особенно «когда мы отмечаем двадцать лет со дня Всеукраинского референдума, в ходе которого украинский народ отдал свыше 90 процентов голосов за то, чтобы подтвердить Акт провозглашения независимости нашего государства. На мой взгляд, отношения между представителями конфессий очень конструктивные. Этот факт чрезвычайно важен и для меня, и для всей нашей Церкви», - заявил Патриах Святослав.

РИСУ