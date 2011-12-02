Куда поедет Папа в следующем году?

В 2012 году Бенедикт XVI будет меньше путешествовать по миру, чем в нынешнем. Его ждет нелегкая мартовская поездка на Кубу и в Мексику, и, возможно, визит в Ливан и Ирландию.

Трудность поездки на Кубу состоит в почтенном возрасте Папы (85 лет исполняется ему в апреле), но Бенедикт XVI хочет встретиться там со всем католическим миром Латинской Америки. Вспомним, что именно из Мексики в 1979 году свои папские паломничества начал Иоанн Павел II. Врачи уже долгое время рекомендуют Папе избегать длинных путешествий самолетом. Кроме того, по причине слишком высокого положения Мехико над уровнем мирового океана Святой Отец не сможет посетить мексиканскую столицу.

Премьер Ливана Наджиб Микат пригласил Папу посетить его страну, этот визит может состояться в сентябре 2012 года. Несмотря на дипломатический конфликт между Ватиканом и правительством Ирландии, все еще остается вероятность посещения Папой Дублина во время июньского Евхаристического Конгресса.

Католический обозреватель

