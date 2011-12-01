В США могут запретить католичество из-за учения Церкви о сексуальности

В США постепенно увеличивается число случаев преследования христиан, заявил американский кардинал Раймонд БЕРК, префект Апостольской сигнатуры.

Католическая Церковь в Соединенных Штатах может быть вынуждена перейти на "нелегальное положение" только по причине провозглашения своего учения о человеческой сексуальности, отметил иерарх.

"Не смотря на многочисленные нападки на Церковь, последователи Христа должны оставаться верными защитниками естественного закона",- заявил кардинал БЕРК. Он подчеркнул, что "в противном случае секуляризм победит и уничтожит нас".

Председатель Католической Лиги США Билл ДОНАХЬЮ отмечает, что кардинал прав, так как в американском обществе секуляризм приобрел воинствующую форму.



"Представители элиты общества занимают откровенно агрессивную секулярную позицию и противостоят Католической Церкви и другим христианским Церквям в вопросах нравственных ценностей", - сказал Билл ДОНАХЬЮ. В качестве примеров дискриминации он назвал легализацию гомосексуальных союзов в Нью-Йорке и лишение чиновников права отказаться подтверждать такие союзы согласно со своей совестью.

Активист также обращает внимание на то, что во многих штатах были закрыты католические детские дома, сотрудники которых отказывались передавать детей гомосексуальным парам для дальнейшего усыновления.

katolik.ru