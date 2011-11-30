Митрополит Игорь: Для Патриархата УГКЦ не хватает только печати Папы

Сейчас мы еще ближе подошли к Патриаршему устройству нашей Церкви и его провозглашения уже не за горами. Так заявил новоназначенный митрополит УГКЦ Игорь (ВОЗНЯК) после завершения церемонии интронизации.

По словам владыки Игоря, в возглавляемой им структуре пока не предвидится никаких изменений. Поэтому на первых порах епархии новой митрополии будут жить в привычном режиме.

«Кардинальных изменений в епархиях не стоит ожидать, - сказал он. - Митрополит в управлении хотя и имеет определенные полномочия - собирать духовенство, принимать участие в рукоположении подобное. Но я не буду пользоваться этим правом в принятии чрезвычайных стратегических решений. По крайней мере, в первое время».

Говоря о возможных сроках провозглашения Патриаршего устройства УГКЦ, архиепископ и митрополит Львовский Игорь подчеркнул, что Церковь уже давно созрела для такого статуса. Свидетельство этому нынешняя интронизация и провозглашение Львовской митрополии. Поэтому теперь дело за Ватиканом. «Нам осталось только ждать. Ждать, чтобы Папа ударил печать. И все! », - заявил митрополит Игорь.

РИСУ