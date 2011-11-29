Создана Львовская митрополия УГКЦ

Сегодня в Соборе Святого Юра во Львове во время архиерейской литургии торжественно провозглашено о создании Львовской митрополии Украинской греко-католической церкви, на рукоположено митрополита Львовского, которым стал архиепископ Львовский Игорь (Возняк).

Как сообщили УНИАН в Религиозно-информационной службе Украины, титул правящего Львовского архиерея называется «Львовский архиепископ и митрополит».

Собор Святого Юра во Львове объявлен Архикафедральным собором Львовской митрополии УГКЦ.

Администратор Патриаршей курии, секретарь Синода епископов УГКЦ владыка Богдан (Дзюрах) зачитал грамоту о создании Львовской митрополии УГКЦ. В ней говорилось о всей истории церкви, о ее трудном пути к созданию и восстановлению структур Киево-Галицкой митрополии, о легализации УГКЦ после падения тоталитарного режима, о возвращении УГКЦ в Киев.

«Божье повеление выявило справедливость, и наша Церковь вернулась в первопрестольный град Киев. УГКЦ стремится к утверждению патриаршего устройства, и эти старания признают в Риме. Синод решил создать на землях Киево-Галицкой Церкви три новых митрополии. Эти наши решения благословил и одобрил Папа Бенедикт XVI », - сказано в грамоте.

Также было объявлено, что в состав Львовской митрополии входит Львовская архиепархия, Стрыйская, Самборско-Дрогобычская и Сокальско-Жовковская епархии.

В Ивано-Франковскую митрополию - Ивано-Франковская и Коломыйско-Черновицкая епархии.

К Тернопольско-Зборовской - Тернопольско-Зборовская и Бучачская епархии.

Первыми митрополитами новых митрополий провозглашено Владыку Игоря (Возьняка), архиепископа Львовского, Владыку Владимира (Вийтышина), епарха Ивано-Франковского и Владыку Василий (Семенюка), епарха Тернопольско-Зборовского.

Кроме того, еще одной митрополией УГКЦ в Украине есть Киево-Галицкая митрополия, которую возглавляет Блаженнейший Святослав. В ее состав входят Киевская архиепархия, Донецко-Харьковская, Одесско-Крымская и Луцкий экзархат.

Объявлено, что Киево-Галицкая митрополия является наследницей всего имущества УГКЦ. Город Галич, который относится к Ивано-Франковской области, подлежит непосредственно в распоряжение Киево-Галицкого Верховного архиепископа, а в будущем Патриарха.

Церемонию возведения на престол митрополита Львовского архиепископа Игоря (Возьняка) совершил глава УГКЦ Патриарх Святослав.

Участие в Литургии приняли все владыки УГКЦ, Апостольский нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард Галликсон, Апостольский экзарх для греко-католиков Сербии и Черногории владыка Юрий Джуджаро.

Митрополия в Одессе будет провозглашена 13 декабря. Митрополия в Тернополе - 22 декабря.

