Ватикан готовит новый документ о подготовке к браку

Папский совет по делам семьи готовит новый документ о подготовке к браку.

Новая инструкция Ватикана, прежде всего, напомнит будущим супружеским парам, что, согласно нормам христианской морали, они не должны жить вместе прежде, чем вступят в брак, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Vatican Insider".

На пресс-конференции в Риме епископ Жан Лаффитт (Jean Laffitte), секретарь Папского совета по делам семьи, сказал, что будущие супруги должны понять, что подготовка к браку не означает, что они уже должны начать совместную жизнь.

Кардинал Эннио Антонелли (Ennio Antonelli), президент Папского совета по делам семьи, в ходе пресс-конференции также говорил о важности надлежащей подготовки к браку. «Сегодня, когда христианское видение брака с его ценностями смирения, преданности и открытости к жизни больше не разделяется гражданским обществом и общим менталитетом людей, даже церковный брак теряет свою значимость», — подчеркнул в своем выступлении прелат. Кардинал Антонелли отметил, что во многих случаях христиане уже плохо понимают значение чадородия в браке и вообще слабо чувствуют сакраментальную природу брака как таинства.