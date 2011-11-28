В Киеве покажут фильм о деятельности УГКЦ в подполье

Во вторник, 29 ноября, в 17.30, в Киеве, в Кинопалаце (ул. Институтская, 1) состоится просмотр документального фильма «Владимир Стернюк: служение в подполье». Показ фильма пройдет в рамках Общественных дней УГКЦ, сообщает Департамент информации УГКЦ

Фильм освещает жизнь подпольного епископа Украинской Греко-Католической Церкви Владимира (Стернюка), который в течение 20 лет возглавлял запрещенную Церковь в Украине как местоблюститель главы УГКЦ.

Вход свободный.

*** В условиях преследования Митрополит Владимир сумел воспитать целое поколение молодых священников, а на переломе 80-90-х годов ХХ века - вывести Украинскую Греко-Католическую Церковь из подполья. «Владимир Стернюк: служение в подполье» является следующей лентой из цикла документальных фильмов, посвященных судьбе УГКЦ в XX веке. Это совместный проект Рекламно-продюсерского центра «Стар-ТВ» и Львовской архиепархии УГКЦ, который создан при содействии Львовского городского совета и меценатской поддержки Тараса Керницкого и Игоря Назаркевича.

