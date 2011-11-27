У христиан начинается Рождественский пост

Великие христианские праздники всегда сопровождаются предпраздничным постом. В конце года существует длинный пост перед праздником Христова Рождества – Филипповка. В украинских православных и греко-католиков он начинается 28 ноября (по новому стилю) и продолжается до 6 января включительно.

В римо-католиков он начинается в это воскресенье, 27 ноября, и продолжается до 24 декабря. В Католической Церкви этот период называется Адвентом – время радостного приготовления и ожидание прихода Спасителя. Адвент разделен на две части: первая, которая начинается с первого дня, посвященная ожиданию Второго Пришествия Христа, вторая, которая длится от 17 по 24 декабря, это время непосредственного приготовления к празднику Рождества.

Рождество Христово, как и праздник Воскресения Господнего, относится к крупнейшим праздникам в году, поэтому пост перед Рождеством творился на подобие Пасхального поста и даже носит название Четыредесятницы.

«Колыбелью» этого поста, как отмечает в книге «Познай свой обряд» о. Юлиан КАТРИЙ, есть давняя Галлия (сегодняшняя Франция). Упоминание о подготовительном посте к Рождеству Христова на этих территориях достигают V в. Епископ Григорий с Тур (594 г.) говорит, что св. Перпетуус, епископ Турский (491 г.), начиная со дня св. Мартина (11 ноября) до Христова Рождества постился в понедельник, среду и субботу. Собор Турский II (567 г.) приписывает монахам поститься каждый день в декабре до Христова Рождества. Несколько позже этот пост переходит в Рим и Италию, а затем – в Англию.

Рождественский пост на Западе со временем получает название «Адвента», что из-латинского означает «приход», то есть приход в мир Христа. Сначала слова «адвент» обозначало сам праздник Христова Рождества, а позже – стал означать время перед Христовым Рождеством. В IX в. первое воскресенье Адвента становится на Западе началом церковного года.

Если на Западе рождественский пост в VI в. становится уже общим, то на Востоке под влиянием Запада в это время он только начинается. Первое упоминание о рождественском посте – от 14 ноября (по старому стилю) представляет Коптийский календарь в VIII в. Ивану Постнику (582-595), Патриарху Константинополя, приписывают такое правило: «Необходимо, чтобы миряне воздержались от мяса в две Четыредесятницы – это пост св. Филиппа (Рождественский пост - ред.) и пост св.Апостолов Петра и Павла». В IX в. Рождественский пост становится общим на всем Востоке.

В Руси в домонгольский период на протяжении года были, кроме пасхального, еще три другие посты. Как рассказывает Киевский митрополит Георгий в «Билеческом Уставе», эти посты начинались тогда же, что и сегодня, только Успенский пост не был распространенным всюду и был короче. Митрополит Георгий называет Рождественский пост Филипповым, что означает, что он начинался от св. Филиппа, 27 (14) ноября. Во время Филипповки он приписывает такой же пост и поклоны, как в Петровку: это употребление еды раз в день без молока и без мяса, а в субботу и воскресенье позволяет употреблять рыбу. Киевский митрополит Максим (1283-1305) называет рождественский пост Четыредесятницей.

В настоящее время Церковь по разным причинам довольно упростила некогда очень строгие посты и оставила их скорее доброй воле верующих. Но это не означает, как подчеркивает о. Юлиан КАТРИЙ, что мы не обязаны к практике духа жертвы, покаяния и поста. Время поста – это прежде всего время очищения души и приготовления к празднованию светлого христианского праздника, в частности события прихода в мир Иисуса Христа.

Пост для христиан сопровождается частой молитвой и принятием Святых Таин, которые должны быть постоянной практикой христиан и не во время поста.

Главная цель поста, установленного еще в ранние века христианства, – духовное очищение человека. Поэтому пост – это отказ не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, пагубных страстей и привычек для того, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества. Без молитвы и покаяния пост может стать лишь диетой.

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