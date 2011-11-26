Глава УГКЦ: Хочу, чтобы свеча памяти жертв Голодомора пламенела в каждой украинской семье

«Я бы хотел, чтобы всеукраинская акция "Зажги свечу" охватила все украинские семьи и дома, ведь в этот день мы должны быть действительно едины. Пламя свечи памяти должно исцелить наше сознание, чтобы мы могли в будущем предотвращать подобные бедствия», - сказал Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) в интервью для радио «Воскресение».

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ считает, что память об этой трагической странице истории нашего народа является крайне необходимой, ведь Голодомор, кроме того, унесший огромное количество невинных жизней, нанес еще и глубокие раны социальному сознанию украинского народа, за что многие и сегодня боятся говорить об этом, даже на политическом уровне. Поэтому Глава УГКЦ призывает украинцев в День памяти жертв Голодомора, 26 ноября 2011 года, присоединиться к всеукраинской акции «Зажги свечу», поставив на подоконниках своих домов зажженные свечи.

«Воспоминание о Голодоморе 1932 -1933 годов является памятью, которая исцеляет и дает возможность освободиться от того парализующего страха, который царил во времена коммунистической идеологии. Исцеление памяти украинского народа делает нас способными не допустить того, чтобы в будущем любая другая человеконенавистническая идеология могла нанести подобный удар», - сказал Блаженнейший Святослав (Шевчук).

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Акция «Зажги свечу» проходит в День памяти жертв Голодоморов в четвертую субботу ноября каждого года. Традиционно в 16.00 память погибших в результате геноцида украинского народа чтят минутой молчания и ставят зажженную свечу на подоконнике. В крупных городах Украины на главных площадях каждый желающий может зажечь свечу памяти.

